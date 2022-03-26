Джонсон розповів про переговори з Ердоганом.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон розповів про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про надання Україні військової допомоги.

Про це Джонсон повідомив під час брифінгу після саміту НАТО і двосторонніх зустрічей лідерів країн НАТО, пише Бук.Інфо.

Журналісти запитали Джонсона про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.

"Ми домовилися з Ердоганом так: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення далекобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані. А Туреччина доставить ще партію "Байрактарів" в Україну, а також потужні колісні тягачі з платформами, на які буде вантажитися британська важка далекобійна артилерія і буде розвозитися на потрібні місця дислокації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Борис Джонсон висловив сумніви, що президент РФ Володимир Путін, який напав на Україну, може зупинитися. При цьому він зазначив, що Україна, на яку напала РФ, все-таки переможе, хоча це буде нелегко.

"Я думаю, що Путін збирається зробити з українськими містами, те ж, що він зробив з Грозним", — заявив Джонсон.

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