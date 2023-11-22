Угода передбачає постачання Болгарією бронетранспортерів і наявного озброєння, а також запасних частин і всіх надлишків в МВС.

Парламент Болгарії у середу, 22 листопада проголосував за ратифікацію угоди між МВС країни та Міноборони України про постачання Софією Україні старих бронетранспортерів. Про це інформує портал Sofia Globe. Відповідне рішення підтримали 152 парламентаріїв, 57 висловилися "проти", ніхто не утримався.

Зазначається, що угода між міністерствами є результатом схвалення парламентом Болгарії в липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні.

Угода передбачає постачання Болгарією бронетранспортерів і наявного озброєння, а також запасних частин і всіх надлишків в МВС. Транспортні засоби були придбані десятиліттями тому комуністичним режимом того часу.

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Противники відповідного рішення з парламентьскої трибуни стверджували, що надаючи Україні бронетранспортери, Болгарія подарувала Києву "мільярд левів", і що ці машини повинні використовуватися для захисту кордону Болгарії.

Водночас, зі слів тих депутатів, хто підтримав ратифікацію, обладнання, якому 40 років, навряд чи коштує мільярд левів, при цьому воно було "надлишковим".

Болгарія і війна України проти Росії - останні новини

Болгарія вирішила відмовитися від імпорту російської нафти. Згідно з домовленостями керівних партій, імпорт російської нафти буде припинено у два етапи. З 1 січня будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня 2024 року імпорт та переробка російської нафти будуть припинені назавжди.

Глава Мінфіну Болгарії, Ассен Васильєв, підкреслив, що таке рішення корисне для громадян країни, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Раніше УНІАН повідомляв, що Болгарія закрила кордон для російських машин. Директор прикордонної поліції країни уточнив, що подібне обмеження для вантажівок у країні діє вже кілька місяців.

Скільки саме їх в'їжджає до Болгарії щомісяця - директор прикордонної поліції не уточнив, сказав лише, що небагато. Болгарія долучилася до обмежень, які вже запровадили Фінляндія, Норвегія, Польща та всі країни Балтії. Сталося це після того, як Єврокомісія роз'яснила - авто з російськими номерами підпадають під обмеження згідно з чинними санкціями.

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