Військові позитивно відгукуються про американські бронетранспортери.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав кадри виконання бойових завдань бійцями 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша на бронетранспортерах International MaxxPro.

Бійці позитивно відгукуються про цей американський колісний бронетранспортер з захистом від мін та засідок та діляться досвідом пересування на них.

"По-перше, вона дуже швидко їде і набирає швидкість. Коробка-автомат, легка в управлінні. Є поставлена задача: під'їжджаємо, кулеметники стріляють, в цей час гранатометники також б'ють з люка, штурмовики виходять, коли відкриваються задні двері, і штурмують. Нещодавно були в Благодатному, завозили екіпаж для штурму, підвозили боєкомплект, забирали пораненого - осколковий і контузія. Але доставили його до медиків, його врятували. Думаю про те, щоб все зробити чітко. Від цього залежить життя. В Благодатне виїжджали невеликою кількістю по кілька машин. Тому що якщо багато машин, можливі обстріли", – розповів військовий Олексій.

Військовослужбовець 68 ОЄБр Василь оцінив International MaxxPro як "бойову машину, дуже хорошу".

"Ми заходили ввечері на зайняті позиції, для утримання позицій. Завозили хлопців. Поки екіпаж десантувався, прикривали його. Перед тим як заїжджати нам показали карту, де позиції, які зайняти, як доїхати. Маршрут теж нелегкий для водія., коли вперше треба заїхати на незнайому місцевість", – поділився він.

International MaxxPro - характеристики і участь російсько-українській війні

International MaxxPro MRAP (M1224) – бойова броньована машина розроблена дочірньою компанією Navistar Defense американської компанії Navistar International разом із ізраїльською компанією Plasan Sasa (виготовила броню машини).

Виготовляють такі машини з 2007 року. Автівку було розроблено для участі у військовій програмі протимінно-захищених транспортних засобів, очолюваної Корпусом морської піхоти США.

Важить така машина довжиною близько 7 і висотою близько 3 метрів від 13,6 до 14,5 т. Вона оснащена двигун на 9,3 л і може перевозити екіпаж з 3-7 осіб.

International MaxxPro MRAP вперше помітили на українському фронті в серпні 2022-го року. Також вони відзначилися під Вугледаром.

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