Місцерозташування бази було виявлено завдяки фотографіям місцевих "блогерів".

Партизани з "Маріупольського Спротиву" підпалили базу-стоянку окупантів на Правому березі міста.

Про це повідомили у Маріупольській міські раді. Повідомляється, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та було знищено БК загарбників. Місцерозташування бази було виявлено завдяки фотографіям місцевих "блогерів".

"За "наводку" можемо подякувати двом кавказським "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місцерозташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано. У підсумку кілька транспортних засобів та БК (патрони) перетворились на ніщо", - повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

Відео дня

Новини тимчасово окупованого Маріуполя

Наразі тимчасово окуповане місто Маріуполь перетворилося на військово-логістичний хаб для росіян, у людей там взагалі немає прав, заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що мешканці міста - це просто картинка, яку окупанти демонструють, щоб "показати своїм слухняним рабам в Росії, нібито ось, дивіться, в нас місто, ми щось відновлюємо".

Крім того, нещодавно стало відомо, що окупанти будують одночасно три нових мости, один з яких – залізничний. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко зауважив, що по суті це розгалуження логістики з Ростова в рамках сухопутного коридору в анексований Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: