Аналітики констатували, що в будь-якому випадку від пріоритетного статусу Україна тільки виграє.

Україна отримала несподіваний пріоритет від США в постачанні ракет до систем Patriot та AIM-120 AMRAAM, яка є основною ракетою "повітря-повітря" для F-16 та використовується у ЗРК NASAMS.

Про це рішення оголосив координатор зі стратегічних комунікацій радбезу Білого дому Джон Кірбі. Пізніше це підтвердив речник Пентагону Пет Райдер.

Як пише видання Defence-ua.com, це означає, що всі контракти на постачання цих ракет з іншими замовниками, окрім Тайваню, поставлені на паузу до 1 жовтня 2025 року і це близько 16 місяців пріоритетного отримання.

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Видання зазначило, що мова йде тільки про виробництво ракет у США і лише трьох типів: GEM-T та MSE до Patiot та AIM-120. Аналітики видання порахували, скільки ракет може отримати Україна. Зокрема у Raytheon станом на квітень заявили про модливість виробництва 20 ракет GEM-T на місяць, тобто 240 ракет на рік. Але із подальшим збільшенням за рахунок потужностей німецького-американського підприємства COMLOG, яке почне працювати у 2026 році, а через рік може збільшити випуск до 420 ракет на рік.

Аналітики нагадали, що ці ракети призначені для перехоплення аеродинамічних цілей на дальності до 160 км.

Щодо MSE то у Lockheed Martin та Пентагоні об'єм виробництва оцінили у кількості 500 ракет на рік, тобто близько 40 ракет на місяць. Також із подальшим збільшенням до 550 у 2026 році.

Також є публічними виробничі плани щодо AIM-120 AMRAAM, яку, як і GEM-T виробляє Raytheon. Зазвичай компанія випускала 500-800 ракет на рік (40-67 ракет на місяць), але поточні замовлення вимагають розширення виробництва до 1200 на рік, що є межею можливостей.

Таким чином, якщо брати лише поточні показники виробництва із розрахунку на 16 місяців, то загальний об'єм випуску буде становити 320 GEM-T, 640 MSE та 640-1060 AIM-120 AMRAAM.

Але, як зауважили експерти видання, цю кількість треба розділити і на США, а наразі невідомо, скільки ракет вони залишать собі. Тому що мова йде лише про надання Україні пріоритету над всіма іншими іноземними замовниками, а також замовлення Тайваню, на якого це правило не розповсюджується.

Аналітики констатували, що через збільшення випуску, кількість ракет буде дещо більшою. І у будь-якому випадку мова йде про більш ніж значну кількість зенітних боєприпасів та достатньо довгий строк пріоритетного періоду для Києва.

Зброя від США

З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, США витратили вже $51,2 млрд на військову допомогу Україні. Якщо врахувати період з 2014 року, то ця сума зростає до $54 млрд.

З 2022 року Україна отримала понад 4 млн снарядів, 400 млн набоїв до стрілецької зброї і гранат, а також сотні сучасних ракетних систем, танки, бронемашини, артилерійські установки, річкові патрульні катери і технології радіоелектронної боротьби.

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