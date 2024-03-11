Поряд із російськими безпілотниками, ракетами та артилерією плануючі бомби додали нову руйнівну вогневу міць російській кампанії на сході України.

На думку західних експертів, російські військово-повітряні сили різко підвищили свою ефективність у війні в Україні завдяки ширшому використанню "плануючих бомб", що сприяло нещодавнім бойовим успіхам Москви.

Численні бомби радянської епохи, які несуть до півтонни вибухівки, були оснащені крилами і системами наведення, що дозволяють літати на великі відстані з певною точністю, що дає змогу російським літакам, які їх скидають, діяти далеко від українських зенітних систем, пише The Washington Post.

Поряд із російськими безпілотниками, ракетами та артилерією плануючі бомби додали нову руйнівну вогневу міць російській кампанії на сході України, про що свідчить нещодавнє завоювання Авдіївки.

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Найефективніший спосіб протидії цій дедалі чисельнішій російській загрозі, за словами українців, все ще далекий - винищувачі F-16 американського виробництва, яких країна вимагає.

За допомогою плануючих бомб, вперше розгорнутих торік, Москва знайшла неелегантне, але ефективне розв'язання проблеми відмови України в перевазі Росії в повітрі з перших днів війни. Хоча Україна має і ППО, і винищувачі, плануючі бомби дозволяють росіянам атакувати з великих відстаней.

Бомби, "на жаль, мають дуже високу руйнівну силу", сказав Дмитро Ліховий, представник української армії на сході України. Ці бомби "просто зносять, руйнуючи будинки і фундаменти, які можна використовувати для оборонних укріплень".

Українські сили також використовують керовані бомби, зокрема американську систему Joint Direct Attack Munition (JDAM), яка більш точна, ніж російська версія, але її запаси набагато менші.

Російські бомби-планувальники зовсім недавно довели свою смертоносну корисність в Авдіївці минулого місяця, зігравши важливу роль у захопленні міста.

Конрад Музика, директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan, заявив, що з середини грудня кількість російських авіаударів по українських позиціях (більшість із них - бомби-планувальники) значно зросла, згідно з даними генерального штабу української армії.

За його словами, із січня кількість російських авіаударів через лінію фронту регулярно перевищує 100 на день, причому майже 160 було завдано за чотири дні до падіння Авдіївки, сказав він.

"Насправді це нічого не коштує росіянам", - сказав Музика. "Я припускаю, що у них багато цих бомб, і вони не збираються швидко вичерпати їх".

За його словами, російські бомби-планувальники гарні для бойових дій у міських умовах.

"Наносячи удари по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в яку область слід цілитися. І в якийсь момент ви можете зруйнувати будівлю, але у вас практично немає контролю над тим, у яку будівлю ви насправді вдарите", - сказав він.

Ці боєприпаси стають дедалі більшою проблемою для українців, каже Микола Бєлєсков, військовий аналітик державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві.

За словами українських урядовців, важка залізна конструкція бомб робить їх практично неможливими збити, оскільки системи ППО відкалібровані для виявлення ракет і ракет, що летять за певною траєкторією, а не для протидії авіаційним бомбам.

"Ми намагаємося протистояти їм, використовуючи обмежені засоби", - сказав Бєлєсков. Зрештою, одним із найкращих способів "виправити ситуацію для України" могли б стати F-16, на яких українські пілоти навчаються літати і які можуть бути введені в експлуатацію до літа.

F-16 "з останніми модифікаціями" ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 "можуть збільшити ризики" для російських літаків, "коли вони або скинуть [планувальні бомби], або повернуться назад", - сказав він.

Збиття літаків РФ - деталі

Сили протиповітряної оборони України заявляють, що на тлі збільшеного використання російської авіації вони домоглися низки успіхів, стверджуючи, що збили 15 російських військових літаків, зокрема 10 винищувачів.

У Повітряних силах уже окреслили "червоні лінії" для російської авіації. Про це сказав представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Заява генерала Олещука про роботу на 150 кілометрах - це тільки початок, але ворогу серйозно варто задуматися, чи взагалі залітати на таку відстань. Така заява командувача Повітряних сил не з'явилася на порожньому місці. Це певна "червона лінія", тепер у нас є певні засоби ураження, які будуть збивати їхні літаки", - пояснив він.

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