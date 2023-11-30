Він заявляв про тортури.

У Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

Слідство звинуватило його у замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії. "Суд постановив визнати винним Запорожця і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років", - заявив суддя.

Запорожець визнав провину і вимагав, щоб його визнали військовополоненим і поводилися з ним в рамках 3-ї Женевської конвенції. Він має намір оскаржити вирок.

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Деталі справи Запорожця:

20 вересня в суді чоловік розповів, що в ніч на 9 травня намагався встановити вибухівку на дорозі, по якій повинен був слідувати патруль з озброєними загарбниками.

"Головною умовою при розробці плану операції було виключення жертв серед мирного населення. Оскільки окупаційною владою була введена комендантська година, наявність цивільних людей о 3 годині ночі на вулиці було виключено", - цитує його Меморіал.

Його затримали і привезли в будівлю Херсонської військової адміністрації, де били і катували. Крім того, він три місяці піддавався катуванням, побиттям і тортурам струмом в ІТТ Херсона.

"Все вищеперелічене я оголошую, щоб передати суду головну думку: на території Херсона стався злочин - він був скоєний не мною, громадянином України, який захищає свою батьківщину і виконує конституційний обов'язок і дану присягу. Було скоєно злочин військовослужбовцями РФ, обстріляні житлові будинки, знищені житлові споруди, я був викрадений і піддався тортурам, мене незаконно вивезли на територію Автономної Республіки Крим", - додав він.

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