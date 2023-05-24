Серед пріоритетних тем, як зазвичай, будуть боєприпаси для ЗСУ, а також посилення системи ППО.

На зустрічі Контактної групи на німецькій авіабазі"Рамштайн" союзники України обговорять надання ЗСУ додаткових боєприпасів, посилення системи ППО та навчання українських льотчиків.

Про це повідомив спікер Пентагону Пер Райдер. Він зазначив, що на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн" все почнеться з того, що Україна представить звіт щодо поточної ситуації на фронті і найнагальніші потреби ЗСУ.

"Очікую, що протиповітряна оборона залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси. Потім буде ще й обговорення навчання на F-16", - сказав Райдер.

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Зустрічі у форматі "Рамштайн"

Такі зустрічі української сторони з союзниками проходять регулярно. На них приймаються найважливіші рішення щодо зброї для України. Нова зустріч у Рамштайні намічена на 25 травня.

За підсумками попереднього "Рамштайна" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams почнуться в найближчий місяць.

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