Зараз в інформаційному полі багато спекуляцій, зазначив радник очільника Офісу президента.

Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі.

Про це журналістам повідомив радник голови Офісу президента, член української делегації на переговорах з російською стороною Михайло Подоляк.

"Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що в інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій і елементів тієї чи іншої інформаційної гри.

"Тому ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні в штатних режимах...", - повторив він.

Раніше журналісти Bellingcat повідомили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах з РФ, нібито відчули симптоми отруєння хімічною зброєю.

За даними The Wall Street Journal, були отруєні російський олігарх Роман Абрамович та український нардеп Рустем Умєров.

Кореспондент The Guardian Шон Уокер дізнався, що олігарх в результаті отруєння хімічною речовиною на кілька годин втратив зір. Він додав, що постраждалого доправили на лікування до Туреччини.

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