Деякі військові потрапляють до психіатричних лікарень.

Російські військові не витримують на війні проти України, деякі з них божеволіють.

Про це йдеться у перехопленій розмові одного з окупантів із дружиною, опублікованій ГУР МО.

Загарбник скаржиться, що на війні у російських військових не витримує психіка.

Окупант шокований втратами - тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять". Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

"Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили", - каже він.

Дружина натомість бажає чоловікові "берегти себе".

Як писав УНІАН, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 4 червня оцінив кількість убитих і поранених за час повномасштабної війни росіян у близько 80 тисяч.

За оцінками іншого радника голови ОПУ Олексія Арестовича, реальні втрати російських військових в Україні становлять не менше 35-37 тисяч осіб.

"Це тільки кадрових, мобілізованих і всіх інших. Тому що якщо рахувати, скільки загинуло з "ЛДНР", то як би не плюс ще 20 тисяч", - сказав він.

За інформацією Генштабу, станом на ранок 13 червня втрати серед особового складу росіян - близько 32300 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: