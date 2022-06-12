Російські генерали і надалі розглядають свої людей просто як гарматне м’ясо.

Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч загиблих військових.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія пробує завезти на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинуть в бій слабо підготовлених строковиків, тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації", - зазначив він.

Президент наголосив, що російські генерали і надалі розглядають свої людей просто як гарматне м’ясо, яке "потрібне, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, кількості військової техніки".

"Це означає лише одне - Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - додав Зеленський.

Як писав УНІАН, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 4 червня оцінив кількість убитих і поранених за час повномасштабної війни росіян у близько 80 тисяч.

За оцінками іншого радника голови ОПУ Олексія Арестовича, реальні втрати російських військових в Україні становлять не менше 35-37 тисяч осіб.

"Це тільки кадрових, мобілізованих і всіх інших. Тому що якщо рахувати, скільки загинуло з "ЛДНР", то як би не плюс ще 20 тисяч", - сказав він.

За інформацією Генштабу, станом на ранок 12 червня втрати серед особового складу росіян - близько 32 150 осіб.

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