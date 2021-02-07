Бойових втрат серед українських захисників немає.

З початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожСтали відомі імена загиблих унаслідок підриву на Донбасі військовихЯк йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано у зведення.

У штабі поінформували, що сьогодні сапери розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Світлана Закелова