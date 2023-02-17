Наші захисники опановують ці системи дуже швидко.

Українські військові продовжують навчатися роботі з зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині. У Бундесвері наголошують, що наші захисники опановують ці системи дуже швидко.

У Німецьких Збройних силах пояснюють це тим, що українські бійці високо мотивовані. Крім того, більшість із них уже має досвід участі у бойових діях.

"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - заявив німецький офіцер.

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Зазначається, що щойно завершиться підготовка українських захисників, системи Patriot будуть доставлені в Україну.

Зенітні ракетні комплекси Patriot для України

Наприкінці 2022 року США оголосили про передачу Україні комплексів Patriot. Вони посилять систему нашої протиповітряної оборони.

На початку лютого 2023 року повідомлялося, що українські військові опановують сучасні зенітно-ракетні комплекси Patriot за прискореною програмою. Очікується, що вони завершать тренування у США протягом кількох тижнів.

2 лютого українські військові прибули до Німеччини для освоєння американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Група складається з 70 захисників.

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