Він командувач 22-го армійського корпусу берегових військ російського ЧФ, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму.

До суду направлено першу справу щодо повномасштабної агресії Росії - обвинувальний акт щодо російського генерала Дениса Ляміна.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

"Це командувач 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС Росії, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майора Дениса Ляміна та скерували обвинувальний акт до суду", - зазначила вона.

За її словами, слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в Джанкої на окупованому півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення в Україну, а далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей.

"Для мотивації своїх солдатів йти вбивати українців він за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних жителів від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів, яких вони, звісно ж, не отримали", - розповіла Венедіктова.

Вона запевнила, що генерал "отримає свій заслужений вирок, якщо компетентний український суд погодиться із доводами прокурорів про причетність цієї особи до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України)".

Нагадаємо, російський генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса орденом за "визволення" Чернігівської області — напрямку, де армія країни-агресора не досягла жодних успіхів.

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