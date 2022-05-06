На думку британського міністра, Путін зробить з російського генштабу цапів-відбувайлів, хоча відповідальність у першу чергу лежить саме на главі Кремля.

Російські генерали і військові лідери бояться "чисток", які може влаштувати президент РФ Володимир Путін через провал війни в України, і не хочуть бути "цапами-відбувайлами", перекладаючи відповідальність один на одного.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Times.

"Вищі офіцери країни (Росії - ред.) стали цапами-відбувайлами за невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну - ред.) перетвориться на відступ", - вважає Воллес.

Він зазначив, що російські генерали були змушені наблизитися до зон бойових дій, щоб розібратися в ситуації і мотивувати солдатів. "Кричать на людей, але це зазвичай не дає найкращого результату", - сказав Воллес.

На думку британського міністра, Путін зробить з російського генштабу цапів-відбувайлів, хоча відповідальність у першу чергу лежить саме на главі Кремля.

"Йому (Путіну, - ред.) було б нерозумно звинувачувати Герасімова та інших генералів у тому, що є переважно політичним, емоційним вторгненням, яке суперечить будь-якій логіці. Це політичне рішення, яке він прийняв, а не військове, і він повинен відповідати за це рішення", - вважає Воллес.

За його словами, в оточенні Путіна не опинилося нікого, хто сказав би йому відмовитися від планів захоплення України. Воллес додав, що війна може дуже швидко перетворитися на розгром російських сил.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

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