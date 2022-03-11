Генштаб показав вбоге екіпірування ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua
У Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпірування російських окупантів.
Фото з'явилися у Facebook ГШ ЗСУ.
Очевидно, про модернізацію екіпірування особового складу командування "другої армії світу" не чуло. Російських окупантів відправили захоплювати Україну з пейджером та домашніми капцями.
На випадок непередбачуваних погодних умов російським загарбника видали шапки-"ушанки" радянського зразка.
"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?" - йдеться у дописі.
Екіпірування ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua