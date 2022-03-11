Очевидно, командування "другої армії світу" не піклується про модернізацію екіпірування своїх солдат.

У Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпірування російських окупантів.

Фото з'явилися у Facebook ГШ ЗСУ.

Очевидно, про модернізацію екіпірування особового складу командування "другої армії світу" не чуло. Російських окупантів відправили захоплювати Україну з пейджером та домашніми капцями.

На випадок непередбачуваних погодних умов російським загарбника видали шапки-"ушанки" радянського зразка.

"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?" - йдеться у дописі.

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