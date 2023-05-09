Солдін загинув унаслідок ракетного обстрілу Часового Яру.

На сході України внаслідок російського обстрілу загинув журналіст агенції AFP Арман Солдін. Трагедія сталася 9 травня 2023 року.

Про загибель відеорепортера повідомила сама агенція у Twitter.

"Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як розповіли агенції колеги Армана Солдіна, які стали свідками інциденту, він загинув унаслідок ракетного обстрілу Часового Яру – міста неподалік від Бахмута, що є епіцентром бойових дій на сході України протягом кількох місяців.

Загибель журналістів на війні в Україні: останні новини

У Бахмуті під час виконання бойового завдання загинув журналіст, який став молодшим лейтенантом Збройних сил України, Володимир Мукан. Це сталося 29 квітня 2023 року.

13 березня 2023 року загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик (позивний "Фокус"). Він віддав життя за Україну в Бахмуті на Донеччин. У нього залишилася маленька донька.

Вас також можуть зацікавити новини: