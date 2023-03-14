Він став 49-м медійником, що загинув внаслідок російської агресії.

Військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик (позивний "Фокус") загинув 13 березня у Бахмуті на Донеччині, повідомляє "Суспільне" з посиланням на дружину загиблого. У Ольховика залишилась донька Єва, якій ще немає року.

За даними "Інституту масової інформації", він став 49-м медійником, що загинув внаслідок російської агресії. Враховані 8 осіб, що загинули під час виконання журналістських обов'язків, і 41 особа, що була учасником бойових дій або стала жертвою обстрілів.

Колега Олексія, журналістка Анастасія Жук розповіла в соцмережах, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Ольховик долучився до 241-ї бригади тероборони Києва. Згодом його відправили на Донеччину. У вересні він був був поранений внаслідок вибуху, та незабаром повернувся на фронт.

Відео дня

Смерть журналістів під час війни в Україні

З 24 лютого до початку листопада, як повідомляли у Національній Спілці Журналістів України, жертвами російських окупантів стали 43 журналісти. Серед загиблих журналістів були й іноземці.

Зокрема, навесні 2022 року в Київській області знайшли мертвим фотографа і документаліста Макса Левіна. Його та його друга було страчено в лісах під Києвом.

В травні на війні загинули журналісти Олександр Махов та Максим Мединський, наприкінці грудня – херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць.

Вас також можуть зацікавити новини: