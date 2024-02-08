На Бахмутському напрямку Сили оборони готують загарбникам "теплий прийом".

На Бахмутському напрямку знищено пункт управління безпілотних літальних апаратів, що на кілька тижнів має ослабити наступи російських загарбників.

Про це речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Речник зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог зараз зосереджує основні зусилля у напрямку Часів Яр та намагається атакувати по флангам, приблизно з Богданівки та Іванівського.

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Євлаш відзначив, що на днях цей напрямок відвідав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, аби особисто ознайомитися з обстановкою та планування "усіх необхідних подальших дій для того, аби ворогу тут влаштувати теплий прийом".

"Зараз на Бахмутському напрямку ворог продовжує також свої наступальні дії малими штурмовими групами по флангах південніше та північніше в районі Богданівки та Іванівського - це переважно групи "шторм V" та "шторм Z", які йдуть під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже із застосуванням дронів. Тобто, ці малі групи намагаються проникнути далі в тил і закріпитися на досягнутих рубежах", - повідомив Євлаш.

За минулу добу ворог здійснив 498 обстрілів з усіх наявних видів озброєння, відбулося 8 бойових зіткнень, в ході яких вдалося знищити та ліквідувати 124 окупантів та 70 одиниць озброєння та військової техніки.

"Вдалося виявити та знищити один пункт управління безпілотних літальних апаратів, звідки окупант здійснював коригування та управління своїми дронами, та ще 58 їх безпілотників було знищено", - повідомив Євлаш.

За його словами, в Росії зараз відзначається кадровий голод серед підготовленого персоналу. Навчання для управління безпілотниками вороги скоротили з 3-4 місяців до 1,5-2 місяців. Знищення цього пункту управління суттєво вплине на цю ділянку фронту та на кілька тижнів ослабить окупантів.

При цьому, за його словами, на Куп'янському напрямку йдуть важкі бойові дії. Минулої доби російські окупанти 8 разів обстрілювали позиції Сил оборони України з штурмовиків Су-34 та гелікоптерів Ка-52. Також ворог 25 разів наносив удари дронами-камікадзе та понад 560 разів обстріляв українські позиції з усього наявного озброєння (танків, гармат, мінометів різних калібрів).

"Відбулося 13 бойових зіткнень, у ході яких нашим захисникам вдалося ліквідувати 239 окупантів вбитими та пораненими, та ще знищити та пошкодити 42 одиниці озброєння та військової техніки, до яких входили танки, різного типу БМП, БТРи, різного типу самохідні артилерійські установки", - сказав Євлаш.

Крім того, Силами оборони було виявлено та знищено 7 укриттів загарбників та один склад з боєприпасами.

Як сказав Євлаш, ключовий населений пункт, де атакує ворог, це Синьківка. Крім того, паралельно з цим, ворог намагається заблокувати Куп'янськ та підтягує туди резерви.

Бахмутський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень щодо Бахмутського напрямку, ситуація на якому "напружена". Зокрема, ці рішення стосуються щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

Сирський обговорив з командирами частин та підрозділів імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

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