Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

16 травня близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряноъ атаки росіян.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату, однак на борту виникла нештатна ситуація.

"Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах також повідомили, що з пілотом винищувача усе добре, завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, його швидко знайшли та евакуювали.

"Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує", - зазначається у повідомленні.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи, додали у Повітряних силах.

Втрата винищувачів F-16

26 серпня 2024 року під час відбиття масованої ракетної атаки росіян Україна вперше втратила F-16 і разом з ним найдосвідченішого пілота Олексія Меся із позивним Moonfish. Саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно лобіювали поставку Україні F-16.

Інформацію про катастрофу підтвердив український Генштаб. Військові зазначили, що втратили зв'язок з пілотом під час повітряної атаки. Того дня Олексій Месь встиг збити три крилаті ракети та безпілотник.

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