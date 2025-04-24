Ігнат пояснив, що Силам оборони вдалося врятувати багато життів.

Вночі 24 квітня російські терористи завдали по Україні, зокрема по Києву комбінованого масованого удару, в тому числі різними ракетами. У відбитті атаки брали участь пілоти на західних винищувачах F-16 та Mirage. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Акцент ворог зробив на Києві… Сьогодні стався комбінований удар різними засобами повітряного нападу з різних напрямів. Крилаті, авіаційно-керовані, балістичні, повітряного, наземного та морського базування ракети…", - зазначив він.

За його словами, ЗСУ вдалося збити 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, понад 30 крилатих ракет, в тому числі 6 "Калібрів" тощо.

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"Це доволі таки непоганий результат. Звичайно, є жахливі наслідки… Бити балістикою по містах-мільйонниках - не просто злочин, це - тероризм. Важко уявити, щоб було, якби ці балістичні ракети, які запустили по Києву, долетіли до цілі… Врятовано багато життів", - наголосив військовий.

Він розповів, що у збитті ракет залучалася авіація, зокрема пілоти на літаках F-16 та Mirage, які показали "непогані результати" - кілька десятків повітряних цілей збито саме українськими льотчиками.

Ігнат не став уточнювати, які саме та скільки цілей було знищено винищувачами F-16 та Mirage, але підкреслив, що їхня ефективність є високою.

"На жаль, по балістиці авіація працювати не може. Тому по балістиці у нас працюють системи Patriot, що вже всім відомо… Така система може працювати по балістиці лише в радіусі на кілька десятків кілометрів", - пояснив він.

Військовий додав, що діє ешелонована ППО, у кожного ешелону своя ціль, своя мета та відповідно систему протиповітряної оборони треба розширяти різними засобами, включаючи дрони-перехоплювачі.

За словами Ігната, фахівці досліджуватимуть особливості цієї нічної атаки, в тому числі факт того, що ворог запустив певні ракети вночі, а не вранці, як це було раніше.

Атака на Київ 24 квітня - що відомо

Як писав УНІАН, проти ночі 24 квітня армія РФ вдарила ракетами та дронами по Україні, зокрема по Києву. У Святошинському районі столиці сталася пожежа та часткове руйнування багатоповерхового житлового будинку, за попередніми даними загинуло 8 людей, ще понад 70 зазнали поранень, серед них - діти.

За даними експертів, які вивчають уламки, для комбінованого удару по Києву РФ використала у тому числі північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Також повідомлялось, що Росія запустила по Україні 215 ракет і дронів. У Повітряних силах зазначили, що станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей.

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