Медики борються за життя чоловіка і жінки, які зазнали поранень.

Російські загарбники обстріляли прикордоннні райони Харківської області, внаслідок чого двох цивільних громадян поранено.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Зокрема, ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини.

"Сьогодні російські окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - повідомив голова ОВА.

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Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка.

"Обоє – у тяжкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя", - йдеться у повідомленні.

Стуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють територію області і сам обласнй центр. Особливо потерпають прикордонні та прифронтові райони. Так, сьогодні стало відомо, що через обстріли було поранено жінку, ще двоє людей підірвалися наросійських мінах.

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