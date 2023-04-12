Російські загарбники обстріляли прикордоннні райони Харківської області, внаслідок чого двох цивільних громадян поранено.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Зокрема, ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини.
"Сьогодні російські окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - повідомив голова ОВА.
Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка.
"Обоє – у тяжкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя", - йдеться у повідомленні.
Стуація в Харківській області
Російські окупанти майже щодня обстрілюють територію області і сам обласнй центр. Особливо потерпають прикордонні та прифронтові райони. Так, сьогодні стало відомо, що через обстріли було поранено жінку, ще двоє людей підірвалися наросійських мінах.