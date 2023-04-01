Російські загарбники сьогодні обстріляли селище міського типу Дворічна у Харківській області, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. "Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, в результаті ударів окупантів в смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - повідомив глава ОВА.
Обстріли українських територій
Сьогодні вранці росіяни обстріляли територію Середино-Будської громади в Сумській області.
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Також окупанти з учорашнього дня ведуть безперервний обстріл Невського на Луганщині, внаслідок обстрілів поранено жінку.