У Ольги Ільяшевич залишився син Андрій.

В Одеській області під час ракетного обстрілу 1 липня селища Сергіївка загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ольга Ільяшевич та її матір.

Про це повідомили у Донецькому апеляційному суді.

"1 липня 2022 року під час ракетного обстрілу селища Сергіївка Одеської області загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ільяшевич Ольга Віталіївна та її мати - Ільяшевич Марія Аврамівна. Вона також була суддею. Керівництво і колектив Донецького апеляційного суду з глибоким сумом сприйняли це. Висловлюємо щирі слова підтримки рідним загиблих. Нехай пам’ять буде завжди жити у ваших серцях", - сказано в повідомлені.

Зазначається, що в Ольги Ільяшевич залишився син Андрій.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинула 21 особа, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі був розташований центр реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання. Жодних військових об'єктів на цій території немає.

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