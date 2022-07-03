Українська сторона підтвердила загибель сім'ї з Харківської області внаслідок обстрілу Бєлгорода.
Про це заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
"Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців в місті Білгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки... Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - розповів Задоренко.
Як писав УНІАН, в російському Бєлгороді в ніч на 3 липня знову були чутні "гучні звуки". Влада Бєлгорода попередили наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть.
Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.
На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.