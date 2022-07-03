Росія знищує наших людей і на своїй території.

Українська сторона підтвердила загибель сім'ї з Харківської області внаслідок обстрілу Бєлгорода.

Про це заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців в місті Білгород загинула сім'я Коптелових з Цупівки... Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Росію в країни Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - розповів Задоренко.

Як писав УНІАН, в російському Бєлгороді в ніч на 3 липня знову були чутні "гучні звуки". Влада Бєлгорода попередили наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть.

Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.

На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.

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