Колаборанта госпіталізували з контузією.

У результаті вибуху біля бізнес-центру фейкового губернатора окупованої частини Запоріжжя Балицького постраждав, зокрема, місцевий колаборант Анатолій Ісаков.

Про це пише "РИА Мелітополь".

Чоловік раніше працював у правоохоронних органах, після окупації Мелітополя перейшов на бік ворога.

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Ісаков перебував у"Фольксваген Каді". Коли машина проїжджала біля припаркованого біля бізнес-центру Балицького "ВАЗу", щось здетонувало.

Зрадника госпіталізували з контузією.

Вибух біля бізнес-центру Балицького - що відомо

Вибух у будівлі стався 26 жовтня. Бізнес-центр нібито належить гауляйтеру Балицькому. Його "команда" постійно засідала в підвалах.

Також у будівлі напередодні розмістили кремлівських пропагандистів.

Пізніше ЗМІ уточнили, що епіцентр вибуху знаходився в припаркованому поруч з будівлею автомобілі. Його фрагменти розлетілися на десятки метрів навколо, в тому числі влучили у будівлю бізнес-центру.

Ситуація в Запорізькій області

Росія захопила частину області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників. На бік окупантів перейшов і колишній український нардеп Євген Балицький.

У 90-х Балицький займався продажем і ремонтом побутової техніки в Мелітополі, заснував у місті радіостанцію.

Зрадник ніколи не приховував своїх проросійських і сепаратистських поглядів. У 2012 році був обраний до Верховної Ради у складі "Партії регіонів".

ЗСУ регулярно б'ють по місцях скупчення росіян та складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.

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