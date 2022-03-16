Українським Повітряним силам вдалося спалити щонайменше 3 ворожі гелікоптери, які потрапили на знімки.

Українська авіація знищила військові вертольоти російських окупантів, які дислокувалися в тимчасово захопленому аеропорту під Херсоном.

Про це пише американське видання CNN.

Як свідчать нові супутникові знімки Planet Labs, українським Повітряним силам вдалося спалити щонайменше 3 ворожі гелікоптери.

За даними CNN, цю операцію українські військові провели 15 березня. Видання назвало її найпотужнішою атакою Повітряних сил України по авіації загарбників з усіх відомих раніше.

Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, підтвердила вдалий удар українських ВПС по захопленому аеропорту.

Окрім гелікоптерів, згоріли також ворожі військові машини, що базувалися в аеропорту.

Як писав УНІАН, Збройні Сили Україні продовжують завдавати ворогу серйозних втрат та рятувати українців. Так, на рахунку оборонців українського неба 77 літаків та 90 гелікоптерів противника.

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