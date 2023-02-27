Інтенсивність російських штурмів на тлі втрат різко зменшилася у кілька разів.

Російські окупанти не припиняють спроб захопити Вугледар Донецької області, хоч інтенсивність атак знизилася на тлі величезних втрат. Крім того, на цей напрямком РФ кинула бригаду, яку створювали для війни у Чечні.

Як повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, минулої доби в районі Вугледара здійснили лише 15 штурмів. для порівняння, місяць тому їх було майже 60.

"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку", - сказав Дмитрашківський.

Як зазначив речник з посиланням на розвідку, в район Вугледару перекинули військових 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яку створювали для війни у Чечні. Її завдання - прийняти лінію оборони на Донецькому напрямку і намагатися її тримати.

"Надійшов новий підрозділ – 136-а бригада. Це та бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з'явилися в полі зору на Донецькому напрямку. І десь приблизно до 5 числа вони приймають свою лінію оборони, яку будуть тримати", - зазначив він.

136 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ сформована в Буйнакську у грудні 1993 року. Зведений окремий мотострілецький батальйон цієї бригади воював у двох чеченських війнах.

Битва за Вугледар: останні новини

Оборона Вугледару триває вже кілька місяців. Росіяни поливають місто вогнем, а в мережі з'являються моторошні кадри знищеного міста.

Штурмами Вугледару керує командувач східним військовим округом Рустам Мурадов. Саме він відправляє окупантів на "м'ясні штурми", з яких ніхто не повертається живим. Така тактика закінчилася повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico.

Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над генералом. Вони зазначають, що Мурадов "вбиває війська об Вугледар, мабуть, перед запланованим весняним українським наступом".

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