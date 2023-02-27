Російські окупанти не припиняють спроб захопити Вугледар Донецької області, хоч інтенсивність атак знизилася на тлі величезних втрат. Крім того, на цей напрямком РФ кинула бригаду, яку створювали для війни у Чечні.
Як повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, минулої доби в районі Вугледара здійснили лише 15 штурмів. для порівняння, місяць тому їх було майже 60.
"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку", - сказав Дмитрашківський.
Як зазначив речник з посиланням на розвідку, в район Вугледару перекинули військових 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яку створювали для війни у Чечні. Її завдання - прийняти лінію оборони на Донецькому напрямку і намагатися її тримати.
"Надійшов новий підрозділ – 136-а бригада. Це та бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з'явилися в полі зору на Донецькому напрямку. І десь приблизно до 5 числа вони приймають свою лінію оборони, яку будуть тримати", - зазначив він.
136 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ сформована в Буйнакську у грудні 1993 року. Зведений окремий мотострілецький батальйон цієї бригади воював у двох чеченських війнах.
Битва за Вугледар: останні новини
Оборона Вугледару триває вже кілька місяців. Росіяни поливають місто вогнем, а в мережі з'являються моторошні кадри знищеного міста.
Штурмами Вугледару керує командувач східним військовим округом Рустам Мурадов. Саме він відправляє окупантів на "м'ясні штурми", з яких ніхто не повертається живим. Така тактика закінчилася повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico.
Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над генералом. Вони зазначають, що Мурадов "вбиває війська об Вугледар, мабуть, перед запланованим весняним українським наступом".