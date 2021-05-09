Боєць загинув від кулі снайпера 6 травня.

У місті Коростень Житомирської області відбулося прощання з 22-річним військовим-розвідником 58-ї бригади Сергієм Коробцовим.

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Як передає кореспондент УНІАН, більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.

Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.

***Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.

У загиблого залишилися дружина та маленький син.

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Автор: Марина Чорноштан