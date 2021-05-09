У місті Коростень Житомирської області відбулося прощання з 22-річним військовим-розвідником 58-ї бригади Сергієм Коробцовим.
Читайте такожВ День пам’яті та примирення бойовики били по позиціях ЗСУ на Донбасі з гармат
Як передає кореспондент УНІАН, більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.
Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.
***Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.
У загиблого залишилися дружина та маленький син.
Вас також можуть зацікавити новини
- Forbes: Для закінчення війни в Україні потрібно вдарити Росію в болюче місце
- Зеленський: українці воювали проти нацизму не для того, щоб війна забирала наші життя сьогодні
- Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни - МЗС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram