За даними радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, РФ терміново перекидає свої сили з Сирії.
Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.
"Росія терміново виводить сили з Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) в жерло війни в Україні", - повідомив Подоляк.
"Все ж йде "за планом", так? Що ж, план був відмінний. Надійний, як швейцарський годинник", - іронізує радник глави ОП.
Нагадаємо, Подоляк розповів, що відповідають батькам членів екіпажу крейсера "Москва".