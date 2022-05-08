За даними Подоляка, Росія передає свої військові бази КВІР.

За даними радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, РФ терміново перекидає свої сили з Сирії.

Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

"Росія терміново виводить сили з Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) в жерло війни в Україні", - повідомив Подоляк.

"Все ж йде "за планом", так? Що ж, план був відмінний. Надійний, як швейцарський годинник", - іронізує радник глави ОП.

Нагадаємо, Подоляк розповів, що відповідають батькам членів екіпажу крейсера "Москва".

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