Жителі гуртожитку в Дніпрі дивом залишилися живі.

У гуртожитку в Дніпрі, по якому російські окупанти вдарили дроном в ніч на 7 січня, проживають понад двох десятків сімей. Після атаки в будівлі немає жодного вікна, а меблі знищені.

"Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, тому що немає жодного вцілілого скла. Підлога усіяна битим склом. Розбиті меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх будинків. Лагодять, що можуть. Так виглядає дніпровський гуртожиток, в якому живуть понад двох десятків сімей. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram-каналі.

В однієї з мешканок, Валерії, постраждало житло та авто. Під час атаки вона з чоловіком і сином перебувала в підвалі. У підлітка 24 лютого день народження і він добре пам'ятає, як у 2022 році зустрічав свої 14-річчя під канонаду ракетних вибухів.

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"Андрій разом з молодою дружиною поїхали в гості до друзів. Буквально за півгодини до прильоту. Кажуть, жити вже тут не зможуть. Занадто великі руйнування. Удар припав прямо під їхніми вікнами", - розповів Лисак.

Також він показав, як виглядає гуртожиток після удару російських дронів.

Удар РФ по Дніпру в ніч на 7 січня 2024 - останні новини

6 січня 2024 року російські окупанти атакували Дніпро дронами, внаслідок чого пошкодження отримала багатоповерхівка та кілька авто. Співробітники ДСНС врятували шістьох людей, двоє з них - діти. Повідомляється, що двоє людей звернулися до медиків.

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