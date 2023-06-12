Рівень води продовжує знижуватись.

Так зване Каховське море стрімко втрачає воду після російського теракту на дамбі ГЕС. Станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 кубічних км води. Рівень води продовжує знижуватись, інформує в Telegram Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Ще станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Тепер можливість вимірювання втрачено.

"За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту "Нікополь" вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об'єму води Каховського водосховища", – зауважили в Міндовкілля.

Також повідомляється, що рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" – вже на 8,5 метрів.

Рівень води річці Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.

Катастрофа на Каховській ГЕС - що треба знати

У ніч на 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що гідроелектростанцію неможливо відновити.

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС виникла масштабна екологічна катастрофа, затоплено низку населених пунктів, там проводять рятувальні операції під обстрілами росіян. Останні дні спостерігається зниження води на підтоплених територіях.

За даними МВС, станом на 11 червня внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення територій Херсонщини та Миколаївщини загинули шестеро людей. Відомо також про 10 поранених, серед яких рятувальники та поліцейські, та 35 осіб, які є безвісти зниклими, у тому числі 7 дітей.

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