Окупанти на Південнобузькому напрямку здійснювали обстріли по всій лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

При цьому зазначається, що противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

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"Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та артилерії на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ. На Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка.

Також були обстріли на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве. На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське, а Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка", - повідомляє Генштаб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що захисники України вразили 16 районів зосередження живої сили ворога та 5 позицій ЗРК.

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