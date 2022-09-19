Сили оборони вдарили по об’єктах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби окупантів та знищили 3 склади боєприпасів.

Захисники України вразили 16 районів зосередження живої сили ворога та 5 позицій ЗРК. Сили оборони "демілітаризували" об'єкти ворожої протиповітряної оборони та 3 склади окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - сказано в ньому.

Відео дня

В Генштабі зазначають, що ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника, зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки.

"В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ озвучили нові втрати росіян на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: