Захисники України вразили 16 районів зосередження живої сили ворога та 5 позицій ЗРК. Сили оборони "демілітаризували" об'єкти ворожої протиповітряної оборони та 3 склади окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - сказано в ньому.
В Генштабі зазначають, що ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника, зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки.
"В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів", - сказано в повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ озвучили нові втрати росіян на півдні України.