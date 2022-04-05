Підтримка входження України до НАТО становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

В Україні зменшився рівень підтримки вступу до НАТО.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 30-31 березня.

Згідно з результатами, продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО серед громадян.

Важливо, що в перші дні повномасштабної війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62% до 76%, а у перший тиждень підтримка зменшилась до 72%.

"Станом на кінець березня (підтримка входження України до НАТО) становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників", - йдеться у повідомленні.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 30-31 березня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що 95% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій.

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