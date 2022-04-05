Українці вважають, що державі треба буде кілька місяців для перемоги.

95% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій.

Про це йдеться у опитуванні соціологічної групи "Рейтинг", проведене 30-31 березня.

95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Проте впевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції "кілька місяців" і "півроку-рік".

14% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 30-31 березня 2022 р.

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