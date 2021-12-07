Чоловік вже прийшов до тями, пам’ятає своїх рідних та починає говорити.

У Дніпрі медики дивом врятували пораненого бійця з травмами, що майже несумісні з життям.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Донбасі проросійські бойовики розмістили багато військової техніки з порушенням Мінських угод – ОБСЄ41-річного сержанта доправили до Обласної лікарні Мечникова з передової. Він перебував у непритомному стані з великою крововтратою.

Боєць отримав важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Красногорівки. Десятки осколків снаряду, який розірвався на позиціях, зрешетили тіло військового. Його кінцівки травматологи збирали заново.

Проте найбільше роботи було в нейрохірургів, адже сержант отримав майже несумісні з життям травми голови.

Наразі військовий все ще перебуває у реанімації, але вже прийшов до тями і почав потроху говорити. Його ще чекає тривале лікування та реабілітація.

"Гематома в голові могла зупинити життя в кожну секунду. Пішов на поправку. Почав трошки розмовляти. Звав свою жінку, розповів, що в нього є дитина 13 років", - розповів генеральний директор Обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

На частині сходу України з 2014 року йде війна – проросійські бойовики створили там самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", а влада України оголосила антитерористичну операцію. Згодом після АТО розпочалася операція Об’єднаних сил.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Марта Гичко