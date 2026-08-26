Дрони розбомбили найбільший НПЗ та один із головних хабів Wildberries у РФ (відео)

Склад Wildberries у Котовську – один із ключових логістичних об’єктів WB у Центральній Росії.

Вночі Росію масово атакували дрони, в результаті чого постраждав і догорає один із найбільших за обсягом переробки центрів Wildberries, а також горить один із найбільших НПЗ.

Так, у Котовську Тамбовської області атаковано та горить склад Wildberries. У мережі поширюються фото та відео масштабної пожежі. Місцева влада також підтвердила атаку.

"У результаті ударів українських БПЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа загоряння – понад 100 000 кв. метрів", – заявив губернатор.

Відео дня

У самій компанії також заявили, що "поставки товарів не здійснюються". Це не дивно, судячи з кадрів з місця пожежі, склад вигорає вщент.

Склад Wildberries у Котовську – один із ключових логістичних об’єктів WB у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів. Раніше ЗСУ вже атакували його – у липні.

Крім того, у Кстово Нижньогородської області атакований і горить НПЗ. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та влучання, у районі підприємства спостерігається масштабна пожежа та сильне задимлення.

За даними Exilenova+, мова йде про "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Проектна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та ЗС РФ, оскільки його продукція, зокрема авіаційне та дизельне паливо, використовується для задоволення потреб російських збройних сил.

Удари по Росії – останні новини

У ніч на 25 серпня Сили оборони завдали удару по двох ключових об’єктах російської нафтогазової галузі – Афіпському НПЗ та Астраханському ГПЗ.

А за кілька днів до цього були атаковані логістичні об’єкти маркетплейсу Ozon одразу в трьох російських регіонах – у Краснодарі, Ставропольському краї та Дагестані.

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