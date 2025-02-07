Правоохоронці розслідують випадки підривів біля та у приміщеннях ТЦК.

У військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, в тому числі й ТЦК, посилено заходи безпеки.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на відповідь управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит щодо випадків нападів на територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зазначається, що правоохоронці розслідують випадки підривів біля та у приміщеннях ТЦК.

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"У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилено патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій. "Посилено контроль доступу на території військових об’єктів; здійснюється встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій", - йдеться в повідомленні.

Також проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Крім цього проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Вибухи біля ТЦК

5 лютого в Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей були поранені. За даними правоохоронців, тоді вибухнув пристрій, який приніс у сумці цивільний чоловік.

За останній час сталося три напади на ТЦК - у Полтавській області, у Рівному та в Павлограді Дніпропетровської області - один випадок смертельний. У Полтавській області загинув військовий ЗСУ.

В Пирятині застрелили працівника ТЦК під час супроводу мобілізованих.

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