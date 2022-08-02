Там заявили, що Україна могла б визнати незалежність Чечні для мотивації народу.

Відтягнути на себе частину російських військ може лише Північний Кавказ, зокрема Чечня. Україна може підштовхнути народ до опору, визнавши незалежність регіону.

Про це у ефірі "Еспресо" заявив прес-секретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв.

"Є народи на території РФ, які б хотіли незалежності - це Північний Кавказ. Це Ахіллесова п'ята Росії. Найбільше, хто хоче незалежності - це ті, хто відчув на собі війну. Це чеченці, дагестанці, інгуші. Сьогодні потрібно з ними працювати - це історичний шанс, щоб від'єднатися та боротися за незалежність. Потрібна інформаційна підтримка, підтримка Заходу, в тому числі й України. Треба підіймати архіви, показувати людям, що їх завжди пригнічували", - пояснив він.

Белокієв вважає, що відсутність такої роботи - це колосальна помилка, адже пригнічені народи не довіряють Росії.

"Північний Кавказ - це та територія, яка найбільше чинить опір російській пропаганді. Більшість не вірять, тому що говорить РФ. Чеченці, дагестанці, інгуші в більшості своїй не вірять. Ми саме для цього і працюємо, щоб показати їм всю правду. Треба ще працювати з ними", - зазначив прес-секретар батальйону.

На його думку, визнання Ічкерії життєво важлива для України.

"Лежить цей законопроект десь про визнання Ічкерії, і ніхто його не розглядає. Це життєво важливо для самих українців. Ніхто в Росії не здатен відтягнути на себе частину російських військ, окрім Північного Кавказу, і зокрема Чечні, але її чомусь не визнають", - підсумував Белокієв.

Нагадаємо, дещо раніше експерт заявив, що Рамзан Кадиров хоче зрадити Путіна й відокремити Чечню від РФ.

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