Вимога стосується всіх чоловіків від 21 до 49 років.

Співробітники військкоматів у російській Чечні змушують незайнятих чоловіків писати пояснювальні, чому вони відмовляються йти в армію. Ця вимога поширюється на всіх чоловіків від 21 до 49 років.

Про це пише Радіо Свобода Кавказ. Реалія.

Видання повідомило, що інформацію підтвердили місцеві чиновники. Від чоловіків вимагають письмові пояснення, чому вони відмовляються працювати в силових структурах або служити в армії.

За словами місцевої жінки, необхідно "терміново заповнити анкети на чоловіків, що не працюють, у віці від 21 до 49 років". Вони повинні пояснити свою відмову або навпаки заявити про бажання служити. При цьому їм необхідно розписатися в заздалегідь підготовлених бланках.

Крім того, чоловіки, у яких є група інвалідності, повинні надати посвідчення. Всю інформацію необхідно зібрати до ранку 25 липня.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів. Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

29 червня дружини бурятів зажадали повернути їхніх чоловіків з України.

12 липня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не доїхати на війну.

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