Наголошується, що битва за Донбас де-факто вже почалась, Росія направляє туди всі сили. Від дій ЗСУ на Сході залежить результат як мінімум етапу війни.

Головна мета російської армії в Україні – об'єкти інфраструктури. У Москві справді хочуть, аби Україна не розвивалась та була з РФ на одному рівні.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він також зазначив, що ніч 10 лютого була важкою у кількох областях.

Сильні обстріли цієї ночі переживали жителі:

Миколаївщини;

Харківщини;

Дніпропетровщини.

"Ключова мета – спроба деіндустріалізації України та знищення інфраструктурних об'єктів", – сказав радник глави МВС.

Варто також врахувати, що постійні ракетні удари та авіанальоти на регіони – метод деморалізації та спроби посіяти паніку серед населення, говорить Денисенко.

Разом з тим, за словами Денисенка, битва за Донбас де-факто вже почалась, Росія направляє туди всі сили. Від дій ЗСУ на Сході залежить результат як мінімум етапу війни.

Водночас переговори між Росією та Україною будуть тоді, коли буде зрозуміло, яка ситуація на Сході.

"Путін стягує туди (на Донбас) все, що в нього є на цей момент. Ми розуміємо, що це будуть дуже складні дні для нас", – заявив Денисенко.

Радник глави МВС припустив, що від битви за Донбас може залежати навіть результат всієї російсько-української війни.

Путін за роки свого правління показав, що сідає за стіл перемовин тоді, коли вважає, що в нього є сильна переговорна позиція. Поки що такої переговорної позиції в нього нема, тому, на думку Денисенка, перемовини найближчим часом малоймовірні.

Зауважте, що Збройні Сили Україні знають про наміри Росії щодо Сходу та Півдня нашої країни. Українські захисники готові дати окупанту максимальну відсіч.

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