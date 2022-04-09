При цьому деякі російські підрозділи вже небоєздатні через втрати особового складу та техніки.

Впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу".

Загарбники програли на шести напрямках, тому зосередилися на головній меті - захопити Донбас.

"Судячи з того, скільки людей вони кидають туди (на Донбас - УНІАН), політичне керівництво ставить завдання досить жорстко. Путін розпочав кампанію з дев'яти операційних напрямків — Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська та Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Зараз вона йде тільки по двох. Зона ООС, Маріуполь і трохи у бік Запоріжжя та Херсона. На шести напрямках вони зазнали поразки. Вони не мають сил наступати", – заявив Арестович.

Спроби провести приховану мобілізацію для компенсування втрат провалилися, тому окупанти й досі відчувають нестачу техніки та особового складу.

"Росія зараз порожня, там фактично немає армії. Зі 120 батальйонів, які вони залучили, близько 20 знищені повністю, близько 40 частково не боєготові: значить, вони зазнали втрат понад 60%. Єдине місце, де вони намагаються наступати це Донбас. Там за вісім років налагоджено шляхи постачання, придушено український опір, нема кому партизанити", – наголосив Арестович.

Наступ російських військ на Донбас: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей з метою їхньої передислокації.

Перед тим в Міноборони РФ заявляли про завершення "першого етапу" спецоперації" і перехід до атак на Донбасі.

США фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджували, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язане з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

7 квітня президент України Володимир Зеленський попередив:

"Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Готуються до відновлення активних наступальних дій".

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич заявив, що після передислокації російських військ на схід України та спроби взяти під контроль Донецьку та Луганську області слід очікувати повторного наступу на Київ.

Віце-прем'єр-міністерка України - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх евакуюватися, поки така можливість є.

Вас також можуть зацікавити новини: