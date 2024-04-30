Загарбники тримають кораблів здебільшого у пункті базування в Новоросійську і деякі одиниці в окупованому Криму.

Російських кораблів-ракетоносіїв в Чорному і Азовському морях, які потенційно можуть завдавати ракетних ударів по території України, не спостерігається.

"Станом на зараз, ми не спостерігаємо жодних кораблів в морі. Точніше носіїв (ракет). Вони перебувають, як і раніше, здебільшого у пункті базування у Новоросійську. І деякі одиниці залишаються у Криму", - сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За даними Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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При цьому, в Середземному морі перебуває 2 російські кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Разом з тим, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Також, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Війна в Україні - російський флот

Як повідомляв УНІАН, раніше Плетенчук заявляв, що Чорноморський флот РФ майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим у зв'язку з загрозою українських атак морськими дронами.

Російська Федерація вивела сучасні кораблі Чорноморського флоту з Криму в Абхазію і Новоросійськ.

Це пов'язано, зокрема, зі зміною командувача Чорноморського флоту РФ. Завдання нового очільника ЧФ Сергія Пінчука - зберегти залишки суден.

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