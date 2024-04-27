Дмитро Плетенчук також розповів деталі про нічний удар Росії по Україні.

РФ вимушена розвідувати територію над Україною великої кількістю дронів, розповів речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Також він розповів про залишки Чорноморського флоту РФ станом на квітень 2024 року. Сказав наступне:

"У них немає іншого вибору (окрім яку запускати дрони - УНІАН), це вимушена міра. Вони могли б використовувати для цього штатно розвідувальні кораблі, але він у них фактично залишився лише один. Ще два знаходяться за акваторією, а "Іван Хруст" отримав пошкодження обладнання. Втрата двох одиниць А-50, які викривали ситуацію на всій лінії зіткнення, недоступні також".

Він також розповів про нічний удар РФ. За його словами, з території окупованого Криму ворог запустив ракету "Іскандер-К".

"Задіяно було дві одиниці, це підводні човни. Вони є носіями крилатих ракет, кожен із них може мати на борту до 4 ракет. Можемо підтвердити, що вони їх застосували. Це третій підтверджений випадок застування військово-морськими силами крилатих ракет протягом понад пів року. Інформація ще верифікується, але переважна більшість цих ракет була збита, цілей вони не досягли", - зазначив Плетенчук.

Російсько-українська війна - важливі новини

Вночі окупанти вдарили по Україні ракетами, але не застосовували "шахеди". Замість цього використали Калібри" та "Кинджали". Ціллю стала критична інфраструктура.

Водночас із цим, Служба безпеки України також вдарила по території Росії безпілотниками. Під час атаки, було вражено два НПЗ ворога та військовий аеропорт "Кущевска". На останньому розміщувалися десятки ворожих військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

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