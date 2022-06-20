Голова Рівненської ОВА вважає, що бажання білорусів пройти через Полісся – це мегаскладна задача.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль вважає, що Білорусь у разі вторгнення в Україну через Рівненську область здійснить фатальну помилку.

Про це йдеться у його дописі на сторінці у Facebook.

"Ми розуміємо, що у білоруського війська немає ні бойового досвіду, ні вмотивованості наступати. Але, навіть якщо наступ відбудеться, то їхнє бажання пройти через наше Полісся – це мегаскладна задача", - зазначив Коваль.

Він озвучив три причини, за яких, на його думку, вторгнення з території Білорусі на Рівненщину області не буде успішним.

"Перша причина. Збройні сили України, які посилено несуть бойове чергування на кордоні з Білоруссю. В тому числі – й ТрО, як окремий вид сухопутних військ, а також добряче заведені лупити ворогів добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ). Усі вони – в бойовій готовності. Постійно йде злагодження, укріплення фортифікаційних споруд", - пояснив Коваль.

Друга причина, за його словами, – рельєф територій. Він нагадав, що 40% Рівненщини – це ліси, і саме північні райони, які межують із Білоруссю, – це непрохідні ліси, а також болота.

"Крім того, маємо 170 річок. Це природні бар’єри для ворожої техніки. Мости над річками – це об’єкти, які можуть бути заблоковані у різний спосіб і рух ворога буде зупинено", - розповів голова ОВА, зазначивши, що це все це – великі плюси для оборони.

"Третя причина. Люди. По-перше, величезна підтримка населенням базових потреб у допомозі армії. По-друге, моральний дух жителів. Полісся – край партизанської слави. Тут в кожному домі є що взяти до рук, аби ні на метр не пропустити тих, хто має ворожі наміри щодо України. Той, хто ухвалить рішення йти в Україну через Рівненську область, здійснить фатальну помилку. Це буде рух в один кінець", - наголосив Коваль.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення з території Білорусі.