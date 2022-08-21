Він зазначив, що росіяни тепер знають, що вони - "вбивці й варвари, яких зневажають у світі".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував виставку знищеної російської техніки на Хрещатику в Києві. Він зауважив, що Росії потрібно бути обережною зі своїми бажаннями.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"РФ, потрібно бути обережними зі своїми бажаннями. Хотіли поставити світ на коліна? Безкарно вбивати українців і провести парад на Хрещатику? Тепер точно знаєте, що ви - вбивці й варвари, яких зневажають у світі і яких історія перетворить на ізгоїв. Просто дочекайтеся свого фіналу", - зазначив Подоляк.

Виставка знищеної техніки РФ та інші заходи: що відомо про святкування Незалежності України

Як повідомляв УНІАН, уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України зазначили, що, попри повномасштабну війну, День Державного прапора України та День Незалежності України відзначатимуться на державному рівні.

Так, 23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах заплановані офіційні урочисті церемонії підняття Державного прапора України.

24 серпня монумент "Батьківщина-Мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну.

Крім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки. Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів.

20 серпня міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що мета виставки знищеної російської техніки на Хрещатику в Києві - наочно продемонструвати, яку лавину заліза, що несе смерть, зупинили українці. За його словами, там виставлено близько 80 одиниць знищеної російської техніки, яку доставлено з різних регіонів України.