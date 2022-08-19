24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України.

Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зауважується, що, попри повномасштабну війну, День Державного прапора України та День Незалежності України відзначатимуться на державному рівні.

Так, 23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах заплановані офіційні урочисті церемонії підняття Державного прапора України.

24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну.

Крім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

"Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" до Дня Незалежності України випустить нову колекційну марку.

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