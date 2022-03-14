За повідомленнями кількох видань, РФ звернулася до Китаю по військову допомогу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звернення РФ про допомогу до Китаю: На тлі провальної операції в Україні репутація РФ – ніщо.

Як він написав у Twitter, за повідомленнями кількох видань, РФ звернулася до Китаю по військову допомогу.

"На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?" - зазначив Подоляк.

Раніше Financial Times повідомило, що Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки свого вторгнення в Україну.

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