Україна не поступиться своїми позиціями.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що представники РФ на перемовинах уже говорять не ультимативно, а уважно слухають пропозиції України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Україна не поступиться своїми позиціями.

"Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - підкреслив радник керівника ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський щодо перемовин з Росією зауважив, що 100% Україна переможе, але достеменно невідомо, коли саме.

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